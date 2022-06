“Cantautori nelle scuole” | concluso il progetto | oltre 2500 studenti e più di 300 ore fra lezioni | laboratori ed eventi

Advertising

orizzontescuola : “Cantautori nelle scuole”, concluso il progetto: oltre 2500 studenti e più di 300 ore fra lezioni, laboratori ed ev… - BabboleoNews : 'Cantautori nelle scuole': sono più di 2500 gli studenti ad aver aderito al progetto in cinque edizioni - - radioaldebaran : 'Cantautori nelle scuole' anche al Caboto di #Chiavari - #Liguria #Scuola - - BJLiguria : Cantautori nelle scuole, oltre 2.500 studenti coinvolti - -

Bizjournal.it - Liguria

Genova . Oltre 2500 studenti e 40 istituti scolastici coinvolti, più di 300 ore di lezioni, laboratori ed eventi conclusivi. Sono i numeri totali del progetto 'scuole' promosso da Regione Liguria e che in questi giorni ha concluso il suo quinto ciclo.... da Catania arrivano iex Denovo Mario Venuti e Luca Madonia che omaggeranno con Pollina ... in sei anni di intensa attività concertistica in Italia e all'estero e seminaristicascuole ... Cantautori nelle scuole, oltre 2.500 studenti coinvolti | Liguria Business Journal Si è concluso in questi giorni il quinto ciclo del progetto “Cantautori nelle scuole”, promosso dalla Regione.Sono i numeri totali del progetto ‘Cantautori nelle scuole’ promosso da Regione Liguria e che in questi giorni ha concluso il suo quinto ciclo. Iniziato sperimentalmente nell’anno scolastico 2016/2017 ...