Sei Sorelle, anticipazioni puntata del 6 giugno: Diana fa un importante richiesta a Don Aurelio (Di domenica 5 giugno 2022) Inizia una nuova settimana all'insegna della programmazione televisiva estiva: gran parte dei programmi della stagione invernale sono conclusi: uno di questi era Il Paradiso delle signore, che adesso viene sostituito da Sei Sorelle, intrigante soap opera che parla della vita piena di insidie ed emozioni delle Sorelle Silva, benestanti e belle, a cui muore improvvisamente il padre Don Ferdinando. Le 6 donne dovranno rimboccarsi le maniche per salvare l'attività di famiglia in un mondo che è loro ostile, e nel quale una donna difficilmente riesce a imporsi al comando. Sei Sorelle, la vita dopo la morte di Don Ferdinando La vita serena delle Sorelle Silva viene distrutta improvvisamente in un momento di gioia: la famiglia ha appena scoperto che Blanca, una delle Sorelle, si è fidanzata ufficialmente ...

