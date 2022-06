MotoGP, caduta per Francesco Bagnaia al primo giro del GP di Catalogna: toccato da Nakagami in curva-1 (Di domenica 5 giugno 2022) Un via davvero sfortunato per Francesco Bagnaia. Il GP della Catalogna, nono round del Mondiale 2022 di MotoGP, ha visto Pecco concludere anzitempo la sua corsa domenicale per via di un errore in frenata del giapponese Takaaki Nakagami. Il centauro nipponico della LCR Honda si è steso all’ingresso di curva-1 andando ad impattare sia Bagnaia che lo spagnolo Alex Rins (Suzuki), provocando uno strike davvero incredibile, che ha estromesso due tra quelli che erano accreditati per fare una bella gara. Alla fine della fiera il ducatista vede ormai il titolo iridato sempre più lontano, considerando l’attuale risultato in corsa, ovvero il francese Fabio Quartararo (Yamaha) davanti a tutti. Il distacco in classifica generale, infatti, è di 66 lunghezze e un quinto posto molto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Un via davvero sfortunato per. Il GP della, nono round del Mondiale 2022 di, ha visto Pecco concludere anzitempo la sua corsa domenicale per via di un errore in frenata del giapponese Takaaki. Il centauro nipponico della LCR Honda si è steso all’ingresso di-1 andando ad impattare siache lo spagnolo Alex Rins (Suzuki), provocando uno strike davvero incredibile, che ha estromesso due tra quelli che erano accreditati per fare una bella gara. Alla fine della fiera il ducatista vede ormai il titolo iridato sempre più lontano, considerando l’attuale risultato in corsa, ovvero il francese Fabio Quartararo (Yamaha) davanti a tutti. Il distacco in classifica generale, infatti, è di 66 lunghezze e un quinto posto molto ...

