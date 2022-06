LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: fuga con 4’00” di vantaggio, 60km al traguardo! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Brutta caduta nel plotone, circa una decina di atleti coinvolti. 15:59 Attacco del Kapelmuur! Alla fine di questo muro ne capiremo di più sulle possibilità della fuga. 15:56 60 chilometri al traguardo! 15:53 Si avvicina per la seconda volta il Kapelmuur, attenzione perchè prima gli inseguitori hanno guadagnato tanto nella parte più dura del tracciato. 15:50 Abbiamo superato le tre ore di gara. 15:47 I battistrada restano sempre in dieci, Van Der Hoorn è riuscito a rientrare dopo il problema meccanico. 15:44 Nel mentre ha pure smesso di piovere per la gioia dei corridori. 15:41 Torna ad aumentare il ritmo grazie ad un tratto di discesa. 15:38 ATTENZIONE! Arriva purtroppo la notizia del ritiro di Davide Ballerini. 15:35 Dietro il passo è decisamente diverso, il gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01 Brutta caduta nel plotone, circa una decina di atleti coinvolti. 15:59 Attacco del Kapelmuur! Alla fine di questo muro ne capiremo di più sulle possibilità della. 15:56 60 chilometri al15:53 Si avvicina per la seconda volta il Kapelmuur, attenzione perchè prima gli inseguitori hanno guadagnato tanto nella parte più dura del tracciato. 15:50 Abbiamo superato le tre ore di gara. 15:47 I battistrada restano sempre in dieci, Van Der Hoorn è riuscito a rientrare dopo il problema meccanico. 15:44 Nel mentre ha pure smesso di piovere per la gioia dei corridori. 15:41 Torna ad aumentare il ritmo grazie ad un tratto di discesa. 15:38 ATTENZIONE! Arriva purtroppo la notizia del ritiro di Davide Ballerini. 15:35 Dietro il passo è decisamente diverso, il gruppo ...

