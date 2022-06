Rai, tutti vogliono prendere un caffè con Rossi, che diventa strategico per “riposizionarsi” (Di sabato 4 giugno 2022) La Rai è il regno dei cambiamenti gattopardeschi. Lo dimostra la vicenda Fuortes-Orfeo. Una guerricciola risolta in un batter di ciglia, anche grazie al pressing del Pd. “Prima Orfeo viene rimosso dal settore Approfondimenti e subito dopo – sintetizza Linkiesta – ecco che Orfeo torna alla direzione del Tg3 al posto di Simona Sala che a sua volta passa al Daytime, comparto potenzialmente assai importante per budget e spazio decisionale, se lo faranno funzionare, mentre per gli Approfondimenti è pronto il sempreverde Antonio Di Bella, da tutti stimato, che dovrà cercare di mettere le mani nel groviglio dei talk show, laddove Orfeo non è riuscito perché sarebbe stato fermato dall’azienda e perché alla Rai nessuno riesce a mettere mano a niente”. Sulla questione Il Foglio ascolta il parere di Giampaolo Rossi, ribattezzato “tele-Giorgia” ovvero ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) La Rai è il regno dei cambiamenti gattopardeschi. Lo dimostra la vicenda Fuortes-Orfeo. Una guerricciola risolta in un batter di ciglia, anche grazie al pressing del Pd. “Prima Orfeo viene rimosso dal settore Approfondimenti e subito dopo – sintetizza Linkiesta – ecco che Orfeo torna alla direzione del Tg3 al posto di Simona Sala che a sua volta passa al Daytime, comparto potenzialmente assai importante per budget e spazio decisionale, se lo faranno funzionare, mentre per gli Approfondimenti è pronto il sempreverde Antonio Di Bella, dastimato, che dovrà cercare di mettere le mani nel groviglio dei talk show, laddove Orfeo non è riuscito perché sarebbe stato fermato dall’azienda e perché alla Rai nessuno riesce a mettere mano a niente”. Sulla questione Il Foglio ascolta il parere di Giampaolo, ribattezzato “tele-Giorgia” ovvero ...

Advertising

ilfoglio_it : Per Palazzo Chigi lo scontro Fuortes-Orfeo prova che i dirigenti #Pd 'hanno un rapporto patologico con la Rai': l'i… - sandrogozi : Appena votato da italiano all’estero 5 SI al #Referendum #giustizia Nonostante il silenzio vergognoso #Rai la contr… - AlexBazzaro : Il 12 giugno si vota per 5 #REFERENDUMGIUSTIZIA Letta e Littizzetto (sulla Rai pagata obbligatoriamente da tutti)… - SecolodItalia1 : Rai, tutti vogliono prendere un caffè con Rossi, che diventa strategico per “riposizionarsi” - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Per Palazzo Chigi lo scontro Fuortes-Orfeo prova che i dirigenti #Pd 'hanno un rapporto patologico con la Rai': l'irritazi… -