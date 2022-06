Gnonto 'che emozione, grazie a ct per occasione' (Di sabato 4 giugno 2022) "E' stato davvero emozionante come esordio. Il ct mi ha dato un'occasione e io credo di essere riuscito a coglierla". Così il giovane azzurro Wilfried Gnonto, ai microfoni di RaiSport, commenta il suo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) "E' stato davvero emozionante come esordio. Il ct mi ha dato un'e io credo di essere riuscito a coglierla". Così il giovane azzurro Wilfried, ai microfoni di RaiSport, commenta il suo ...

Advertising

federicocasotti : #Gnonto è la risposta vivente alla domanda “Come fanno i giovani italiani ad avere spazio?”. Se non lo trovi in Ita… - AlfredoPedulla : Meglio i giovani affamati che qualche senatore seduto. Su #Gnonto si era mosso #Galliani prima degli altri, vedremo come finirà - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Classe 2003, prodigio scuola Inter che gioca in Svizzera per fare esperienza. In meno di una settimana è diventato la nuo… - D4n1l0T35ta : RT @federicocasotti: #Gnonto è la risposta vivente alla domanda “Come fanno i giovani italiani ad avere spazio?”. Se non lo trovi in Italia… - vincentfox80 : @PandArancio @_ElPrincipe22 @MarcoYera Ma va... Tu ne capisci... Si vede... ?? ?? ??. Gnonto doveva esser promosso in… -