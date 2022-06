Cucciolo di coniglio ferito sul ciglio della strada | un poliziotto lo vede e lo salva

Advertising

BergamoNews.it

Una storia a lieto fine per undisalvato da un agente della Polizia di Stato. Nella mattinata di ieri, venerdì 3 giugno, un agente in servizio presso il Commissariato di Treviglio si stava recando al lavoro ...La salute del nostro gatto fin da quando èè una cosa che ci riguarda da vicino e ci crea non poche preoccupazioni. Soprattutto quando ... Andrebbero bene pollo, tacchino, cavallo e. ... Cucciolo di coniglio selvatico ferito: il poliziotto si ferma e lo salva Treviglio Un agente che stava per prendere servizio lo ha visto e lo ha portato all’oasi Wwf della Valpredina per essere curato. Nella mattinata di venerdì un agente della Polizia di Stato in servizio ...L'agente ha recuperato il piccolo coniglio e lo ha portato in commissariato dove, grazie a dei veterinari locali, è stato curato e poi portato all’oasi WWF della Valpredina ...