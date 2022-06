Jurassic World: Il dominio punta forte sulla nostalgia, e meno male! (Di giovedì 2 giugno 2022) In una trilogia che non ha mai davvero funzionato bene (se non al box office) il ritorno degli interpreti originali dà tutto un altro passo al film Leggi su wired (Di giovedì 2 giugno 2022) In una trilogia che non ha mai davvero funzionato bene (se non al box office) il ritorno degli interpreti originali dà tutto un altro passo al film

Advertising

snowmanandme : stase vado a vedere Jurassic World: dominion cazz non vedo l’ora sono cresciuta con questi film - glooit : Jurassic World: Il Dominio – La nostra intervista con il regista e il cast del film leggi su Gloo… - banshee_c : C’è chi ancora non ha capito che per fare buon film sui dinosauri bastano i dinosauri. Ne parlo su @IGNitalia con t… - LED0MAS : appena prenotato per vedere jurassic world questo pomeriggio - sentieriselvagg : Tra le nuove uscite in sala ci sono Jurassic World. Il dominio e Marcel!, l'esordio alla regia di Jasmine Trinca. I… -