Gigliola Cinquetti verso il Grande Fratello Vip (Di giovedì 2 giugno 2022) Ci sarebbe anche Gigliola Cinquetti nella rosa dei papabili concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo è un nome – del tutto a sorpresa – fatto da BlastingNews che ha così scritto: "Tra i nomi dei nuovi papabili concorrenti di questa edizione, in onda da settembre in poi su Canale 5, spicca anche quello di Gigliola Cinquetti. La cantante italiana, reduce dal successo ottenuto all'Eurovision Song Contest, potrebbe entrare a far parte del nuovo cast di concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e mettersi così alla prova in una esperienza del tutto inedita, come ha fatto Katia Ricciarelli nella passata edizione". Per Gigliola Cinquetti sarebbe un vero e proprio debutto nel mondo dei reality show. 74 anni sulla ...

StraNotizie : Gigliola Cinquetti verso il Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Gigliola Cinquetti verso il Grande Fratello Vip - levis_of : @FredMosby_ Accetto come alternativa a Marcella solo Gigliola Cinquetti. Stop. - radiofmfaleria : gigliola cinquetti - non ho l'età - giuliaforpeace : @Pennacchiiiii @drjonty Oh carissimo Pinocchio, amico dei giorni piu' lieti, con tutti i miei segreti, resti ancor… -