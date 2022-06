FOTO | CM Punk e FTR bevono insieme dopo la puntata di AEW Dynamite

(Di giovedì 2 giugno 2022) CMe FTR hanno bevuto un drink– ma non dello stesso tipo –la loro vittoria nelladi AEWdi questa settimana.che il trio ha sconfitto Max Caster & Gunn Club nello show di ieri sera, i tre hanno bevuto nel backstage, con FTR che ha consumato una Broken Skull IPA mentreha bevuto una bevanda decisamente analcolica. Si beve! Dax ha condiviso lacon un tweet, taggando Steve Austin: Same but different ? ? ? @steveaustinBSR @CM@CashWheelerFTR pic.twitter.com/MXUfq7Z7LZ— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) June 2, 2022

CM Punk e FTR hanno bevuto un drink insieme - ma non dello stesso tipo - dopo la loro vittoria nella puntata di AEW Dynamite di questa settimana. Dopo che il trio ha sconfitto Max Caster & Gunn Club n ...Manca pochissimo ad una nuova puntata di Dynamite, che ricordiamo sarà la prima dopo Double or Nothing, ma soprattutto con CM Punk campione del mondo.