Agenti morti in servizio, un torneo di calcio per ricordarli (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si chiama "Coppa Regina Pacis" (in programma sabato presso il Complesso sportivo Kennedy in via Camillo Guerra, 60 – zona Camaldoli, a Napoli) il torneo amatoriale di calcio a 8, aperto a tutti gli appartenenti alle forze di polizia della provincia di Napoli. E' stato dedicato alla memoria di due Agenti che hanno perso la vita in servizio a Napoli, Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio. Il programma della giornata prevede alle 9 il triangolare tra il Consolato del Congo, l'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Polizia Municipale di Napoli; alle 11:00 la finale del terzo posto; alle 12 la finale del primo posto; alle 13:30 circa le premiazioni, alla presenza del questore di Napoli Alessandro Giuliano, del neo procuratore aggiunto di Napoli Nord dr.ssa Maria Di Mauro, del sostituto ...

