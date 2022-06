Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Viabilità DEL 1 GIUGNO 2022 ORE \16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA Roma FIUMICINO E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE AURELIA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)DEL 1 GIUGNOORE \16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFIUMICINO E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE AURELIA ETERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS ...

L'attività della giunta del IV Municipio a maggio 2022 ... costituirà un importante valore aggiunto per la viabilità in zona Tiburtina - Raccordo poiché ... è partito "Ability Garden", un progetto sperimentale patrocinato dal Municipio Roma IV e che è parte ... 2 giugno, Festa della Repubblica: il piano trasporti e viabilità