Malore improvviso: muore a soli 61 anni il conte Della Gherardesca (Di mercoledì 1 giugno 2022) Manfredi Della Gherardesca è morto all’età di 60 anni, era da poco tornato nel castello di famiglia a Castagneto Carducci dopo l’ennesimo viaggio Il conte Manfredi Della Gherardesca, terzogenito di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 1 giugno 2022) Manfrediè morto all’età di 60, era da poco tornato nel castello di famiglia a Castagneto Carducci dopo l’ennesimo viaggio IlManfredi, terzogenito di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Malore fatale, il nobile Manfredi della Gherardesca muore all'improvviso [di Chiarastella Foschini] - Rinascimentorom : @AurelianoStingi Il dottor Alessandro Dellasette derideva i no vax, è morto l'altro giorno per malore improvviso, s… - gipsy1966 : RT @lvogruppo: Malore improvviso al Museo Galleria Borghese. Danneggiata importante tela di San Francesco del 1500 - Mikepub1 : RT @CanzianiAngelo: @AxlGuidato ?? ???? Anche in Spagna il numero delle morti per 'malore improvviso', infarto ed ictus, ha subito un aumento… - HodajahL : RT @CanzianiAngelo: @AxlGuidato ?? ???? Anche in Spagna il numero delle morti per 'malore improvviso', infarto ed ictus, ha subito un aumento… -