CS: GO, Virtus Pro completa il suo roster: arrivano ?n0rb3r7? e fame (Di mercoledì 1 giugno 2022) David “?n0rb3r7?” Danielyan e Petr “?fame?” Bolyshev sono i nuovi tasselli del roster CS: GO di Virtus Pro. La coppia russa andrà a sostituire Mareks “?YEKINDAR?” Ga?inskis e Timur “?buster?” Tulepov, che erano stati messi in panchina dopo il PGL Antwerp Major, terminato all’inizio di questo mese. Con l’aggiunta di fama e n0rb3r7, il team esports ora ha una formazione completa per il resto della stagione CS:GO. I due nuovi giocatori del team hanno fornito un grande contributo a K23 nel raggiungere la posizione numero 14 nella classifica mondiale di HLTV all’inizio dell’anno, aiutando il team a vincere alcuni tornei online come Malta Vibes Knockout Series five e Pinnacle Winter Series one. Il team K23, tuttavia, non si è assicurato un posto nel PGL Antwerp Major tramite il torneo ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 1 giugno 2022) David “??” Danielyan e Petr “??” Bolyshev sono i nuovi tasselli delCS: GO diPro. La coppia russa andrà a sostituire Mareks “?YEKINDAR?” Ga?inskis e Timur “?buster?” Tulepov, che erano stati messi in panchina dopo il PGL Antwerp Major, terminato all’inizio di questo mese. Con l’aggiunta di fama e, il team esports ora ha una formazioneper il resto della stagione CS:GO. I due nuovi giocatori del team hanno fornito un grande contributo a K23 nel raggiungere la posizione numero 14 nella classifica mondiale di HLTV all’inizio dell’anno, aiutando il team a vincere alcuni tornei online come Malta Vibes Knockout Series five e Pinnacle Winter Series one. Il team K23, tuttavia, non si è assicurato un posto nel PGL Antwerp Major tramite il torneo ...

Advertising

EsportsWebit : Dota 2, Pure lascia i Virtus Pro e entra a far parte dei Entity - esports247_it : Dota 2, Entity annuncia l'ingaggio di Pure: - DVACMILAN : Lo sai che Pierezzini passa dalla Caratese alla Virtus Entella Lo sai che Zacchelli è un nuovo giocatore della Pro… - Luxgraph : Serie C, Virtus Francavilla: torna Calabro in panchina - sportli26181512 : Serie C, Calabro torna sulla panchina della Virtus Francavilla: Il tecnico ex Catanzaro ha firmato un contratto fin… -