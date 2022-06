Cognome | da oggi si cambia | decade l' automatismo

Advertising

ilpost : Da oggi i bambini nati in Italia potranno avere anche il cognome materno: oppure quello di entrambi i genitori, nel… - elenabonetti : La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. Andiamo avanti! - Agenzia_Ansa : Sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome. Gli effett… - aless__dro : RT @Agenzia_Ansa: Sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome. Gli effetti dell… - giovannidevivo : RT @Agenzia_Ansa: Sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome. Gli effetti dell… -

"Neldi figli e figlie l'eguaglianza dei genitori". Viene pubblicatain Gazzetta Ufficiale, ed e' immediatamente operativa, la decisione della Corte Costituzionale che fa decadere l'...All'anagrafe di Roma in via Petroselli coppie e padri vanno per il prericonoscimento dei figli o per la denuncia di un nuovo nato. Danon e' piu' automatico che il figlio riceva ildel padre all'atto della denuncia si dovra' scegliere se dare ildel padre, ildella madre o entrambi. Molte coppie e padri ...All'anagrafe di Roma in via Petroselli coppie e padri vanno per il prericonoscimento dei figli o per la denuncia di un nuovo nato. Da oggi non e' ...'Nel cognome di figli e figlie l'eguaglianza dei genitori'. Viene pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, ed e' immediatamente operativa, la ...