Mikhail Baryshnikov ha scritto una lettera aperta a Putin: 'Il tuo mondo russo di paura, che brucia i libri di test…

"Il tuo è un mondo di paura e se non si sveglia morirà delle sue paure". Inizia così la lettera aperta indirizzata a Vladimire scritta da Mikhail, la leggenda del balletto che disertò negli anni '70 e che si oppone all'offensiva russa in Ucraina. Il famoso ballerino, nato in Lettonia da genitori russi, che ...Non è colpa dei singoli sesta portando morte e distruzione. Ma proprio perché quello che fa ... Mikhailha creato un laboratorio creativo, organizza eventi, fa teatro. Non penso di ... Baryshnikov a Putin, il tuo è un mondo di paura - Europa MOSCA, 01 GIU - "Il tuo è un mondo di paura e se non si sveglia morirà delle sue paure". Inizia così la lettera aperta indirizzata a Vladimir Putin e scritta da Mikhail Baryshnikov, la leggenda del ba ...(Adnkronos) - Vladimir Putin è solo al comando. Quando cadrà, il sistema in Russia non potrà che essere diverso, e non si può escludere l'avvio di un processo di democratizzazione. "Chiunque lo sostit ...