Samp, iscrizione in Serie A ok: Lazard advisor per la cessione (Di martedì 31 maggio 2022) La Sampdoria può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club blucerchiato rientra nei parametri per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A e da ieri conosce l’advisor che avrà il compito di aiutare il trustee Gianluca Vidal a portare a termine le operazioni per la cessione, dopo i fatti che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Ladoria può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club blucerchiato rientra nei parametri per l’al prossimo campionato diA e da ieri conosce l’che avrà il compito di aiutare il trustee Gianluca Vidal a portare a termine le operazioni per la, dopo i fatti che L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Samp, iscrizione in Serie A ok: Lazard advisor per la cessione: La Sampdoria può tirare un sos… - infoitsport : TMW - Samp, la pausa pranzo interrompe il CdA. Lanna: 'Iscrizione non è a rischio' - SerenaTimossi : La #Sampdoria conferma: iscrizione regolarmente avvenuta #Samp - infoitsport : TMW - Samp, la pausa pranzo interrompe il CdA. Lanna: 'Iscrizione? Non era all'ordine del giorno' - giorgiocarbon14 : @it_samp Penso che si stia cercando la via più rapida per definire un cambio di proprietà... ???? Nel frattempo si s… -