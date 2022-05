Pure Crosetto lancia un siluro a Salvini: “Ma come gli è venuto in mente… Vada in vacanza” (Di martedì 31 maggio 2022) Pioggia di critiche su Matteo Salvini per l'idea di volare in Russia per cercare un contatto che possa favorire la pace con l'Ucraina. Ad unirsi al coro di voci che hanno lanciato frecciatine al leader della Lega c'è anche Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia ed imprenditore, che ha parlato della questione a Un giorno da Pecora su Rai Radio1: “Salvini a Mosca? Non so come mai gli si via venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Penso lui abbia ecceduto, parlando di pace e dialogo con Vladimir Putin, vedendo che nessuno lo faceva ha pensato di farlo lui. Poteva andare ad incontrare qualunque partito, ma non il presidente russo o i ministri. Le istituzioni dialogano con le istituzioni. Che consiglio darei a Salvini? Ci sono dei periodi in ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Pioggia di critiche su Matteoper l'idea di volare in Russia per cercare un contatto che possa favorire la pace con l'Ucraina. Ad unirsi al coro di voci che hannoto frecciatine al leader della Lega c'è anche Guido, cofondatore di Fratelli d'Italia ed imprenditore, che ha parlato della questione a Un giorno da Pecora su Rai Radio1: “a Mosca? Non somai gli si via venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Penso lui abbia ecceduto, parlando di pace e dialogo con Vladimir Putin, vedendo che nessuno lo faceva ha pensato di farlo lui. Poteva andare ad incontrare qualunque partito, ma non il presidente russo o i ministri. Le istituzioni dialogano con le istituzioni. Che consiglio darei a? Ci sono dei periodi in ...

