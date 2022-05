Ospedale di Sarno, la battaglia continua: incontro in Regione (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSarno (Sa) – “Nuovo incontro ieri mattina in Regione Campania con i dirigenti della sanità, per trovare insieme soluzioni al fine di sopperire alla grave carenza di organico, nelle more dell’espletamento dei concorsi, che vedrà un potenziamento dell’organico dell’Ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno e degli altri nosocomi della provincia salernitana. Un confronto costruttivo e cordiale in cui sono state esaminate e discusse una serie di misure che possono essere attuate e realizzate in brevissimo tempo. La situazione è davvero grave e i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, serie e realizzabili nel più breve tempo possibile. Non amo inserirmi in inutili e sterili polemiche! Il sindaco è la massima autorità sanitaria di un comune e ha la precipua funzione di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – “Nuovoieri mattina inCampania con i dirigenti della sanità, per trovare insieme soluzioni al fine di sopperire alla grave carenza di organico, nelle more dell’espletamento dei concorsi, che vedrà un potenziamento dell’organico dell’“Martiri del Villa Malta” die degli altri nosocomi della provincia salernitana. Un confronto costruttivo e cordiale in cui sono state esaminate e discusse una serie di misure che possono essere attuate e realizzate in brevissimo tempo. La situazione è davvero grave e i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, serie e realizzabili nel più breve tempo possibile. Non amo inserirmi in inutili e sterili polemiche! Il sindaco è la massima autorità sanitaria di un comune e ha la precipua funzione di ...

Pubblicità

ottopagine : Ospedale Sarno, incontro in Regione, Villani: 'No a battaglie populiste' #Sarno - radioalfa : Sarno, dalla giunta proposte concrete per potenziare l'ospedale 'Martiri Villa Malta'. L'intervista al sindaco… - ottopagine : Ospedale di Sarno, la giunta invia delibera al Ministero: 'Proposte concrete' #Sarno - RTAlive1 : Assemblea pubblica per salvare l'ospedale di Sarno dal depotenziamento - RTAlive1 : Ospedale Sarno, Angrisani: 'Lo scaricabarile istituzionale continua' -