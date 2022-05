Novità per l’Estate su Now: programmi speciali per bimbi e ragazzi (Di martedì 31 maggio 2022) Avete i bambini a casa per l’Estate? A voi ci pensa Now con una super offerta per vedere i contenuti Sky in streaming dedicati ai più piccoli. Scopriamo di che si tratta. Che aspetti ad abbonarti a Sky? Approfitta delle vantaggiose offerte per vedere il ricco catalogo di serie tv e e film l’Estate su Now per i bambini e ragazzi Quanti di voi si sono trovati a casa d’Estate con bambini e ragazzi che si annoiavano? In tanti sicuramente. l’Estate è il periodo più complicato per le famiglie perché le scuole sono chiuse e spesso i genitori non possono avere ferie per tutto il tempo. Ma Now ha trovato la soluzione su misura per i più piccoli. Dal 1 Luglio con il Pass Entertainment oltre alle serie tv e agli show Sky che fanno parte del pacchetto, si potranno vedere in streaming anche tanti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 31 maggio 2022) Avete i bambini a casa per? A voi ci pensa Now con una super offerta per vedere i contenuti Sky in streaming dedicati ai più piccoli. Scopriamo di che si tratta. Che aspetti ad abbonarti a Sky? Approfitta delle vantaggiose offerte per vedere il ricco catalogo di serie tv e e filmsu Now per i bambini eQuanti di voi si sono trovati a casa d’Estate con bambini eche si annoiavano? In tanti sicuramente.è il periodo più complicato per le famiglie perché le scuole sono chiuse e spesso i genitori non possono avere ferie per tutto il tempo. Ma Now ha trovato la soluzione su misura per i più piccoli. Dal 1 Luglio con il Pass Entertainment oltre alle serie tv e agli show Sky che fanno parte del pacchetto, si potranno vedere in streaming anche tanti ...

