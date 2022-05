Meteo, arriva l’anticiclone Scipione: caldo con 41 gradi (Di martedì 31 maggio 2022) Giugno comincia con un caldo record e con temperature fino ai 41 gradi per l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione. Nelle prossime ore farà già molto caldo al Sud, da domani toccherà anche al Centro e, da giovedì, giorno della festa della Repubblica, toccherà anche al Nord. Avremo temperature di oltre 7-10°C superiori alla media del periodo, anche se ormai le medie sono stravolte da quasi un mese.arriva di nuovo il caldo estremo con l’anticiclone Scipione l’Africano; come fece l’omonimo condottiero romano durante la Seconda Guerra Punica, Scipione sconfiggerà Annibale: questo nuovo anticiclone sarà più forte di ‘Hannibal’, il primo precoce caldo estivo che ha interessato l’Italia dal 10 maggio fino ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022) Giugno comincia con unrecord e con temperature fino ai 41per l’arrivo delafricano. Nelle prossime ore farà già moltoal Sud, da domani toccherà anche al Centro e, da giovedì, giorno della festa della Repubblica, toccherà anche al Nord. Avremo temperature di oltre 7-10°C superiori alla media del periodo, anche se ormai le medie sono stravolte da quasi un mese.di nuovo ilestremo conl’Africano; come fece l’omonimo condottiero romano durante la Seconda Guerra Punica,sconfiggerà Annibale: questo nuovo anticiclone sarà più forte di ‘Hannibal’, il primo precoceestivo che ha interessato l’Italia dal 10 maggio fino ...

