“È successo qui”. Nicolas Vaporidis non nasconde nulla. E la confessione all’Isola si fa notare (Di martedì 31 maggio 2022) Nicolas Vaporidis è tra i protagonisti di queste edizione dell’Isola dei Famosi. Si trova in Honduras dal primo giorno e spesso per gli altri naufraghi è un punto di riferimento. Ha stretto un forte legame d’amicizia con Edoardo Tavassi. I due hanno anche litigato, per qualche giorno non si sono capiti, poi in diretta è arrivato il chiarimento e l’abbraccio che ha sancito la pace. Un gesto che ha fatto commuovere in tanti e che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Nel corso della puntata di lunedì 30 maggio Nicolas Vaporidis è stato chiamato in causa da Ilary Blasi per parlare del peso di questa esperienza all’Isola dei Famosi, che fino a qualche anno fa avrebbe creduto in netta controtendenza con la sua carriera. “Non so la gente cosa pensi di me in realtà – ha detto l’attore in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)è tra i protagonisti di queste edizione dell’Isola dei Famosi. Si trova in Honduras dal primo giorno e spesso per gli altri naufraghi è un punto di riferimento. Ha stretto un forte legame d’amicizia con Edoardo Tavassi. I due hanno anche litigato, per qualche giorno non si sono capiti, poi in diretta è arrivato il chiarimento e l’abbraccio che ha sancito la pace. Un gesto che ha fatto commuovere in tanti e che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Nel corso della puntata di lunedì 30 maggioè stato chiamato in causa da Ilary Blasi per parlare del peso di questa esperienzadei Famosi, che fino a qualche anno fa avrebbe creduto in netta controtendenza con la sua carriera. “Non so la gente cosa pensi di me in realtà – ha detto l’attore in ...

Pubblicità

ItaliaViva : #ilmostro è primo assoluto nella classifica generale dei libri più letti. Un successo senza precedenti. Qui per ac… - RealGossipland : Alex Belli e Soleil hanno litigato nuovamente sui social: cosa è successo DETTAGLI QUI - Gb13Giovanna : RT @cicciorosina: gli stipendi italiani non aumentano da 30 anni ma nonostante questo chi ha governato questo paese negli ultimi 30 anni st… - BerliozPG : RT @cicciorosina: gli stipendi italiani non aumentano da 30 anni ma nonostante questo chi ha governato questo paese negli ultimi 30 anni st… - mariapi11396529 : @_mariells Forse anche per questo motivo non ti senti più libera .A me e successo anni fa',sono andata via di casa… -