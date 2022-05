Draghi: “Salvini e la Russia? Governo è allineato con i partner del G7 e dell’Ue, non si fa spostare da queste cose. Rapporti siano trasparenti” (Di martedì 31 maggio 2022) “Il viaggio a Mosca annunciato da Salvini e l’incontro con l’ambasciatore russo? Il Governo quando si è formato, e sono stato chiarissimo, è un Governo fermamente collocato nell’Unione europea, nel rapporto storico transatlantico. E si è sempre mosso e continua a muoversi su questo binario”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a una domanda sui Rapporti di Matteo Salvini con Mosca. “È allineato con i partner del G7 e intende continuare su questa strada – ha aggiunto – Questo è quanto, non si fa spostare da queste cose”. Parlando di un’audizione al Copasir di poco tempo fa, Draghi ha aggiunto: “Mi hanno fatto una domanda simile e io ho detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “Il viaggio a Mosca annunciato dae l’incontro con l’ambasciatore russo? Ilquando si è formato, e sono stato chiarissimo, è unfermamente collocato nell’Unione europea, nel rapporto storico transatlantico. E si è sempre mosso e continua a muoversi su questo binario”. Così il presidente del Consiglio, Marioin conferenza stampa rispondendo a una domanda suidi Matteocon Mosca. “Ècon idel G7 e intende continuare su questa strada – ha aggiunto – Questo è quanto, non si fada”. Parlando di un’audizione al Copasir di poco tempo fa,ha aggiunto: “Mi hanno fatto una domanda simile e io ho detto ...

