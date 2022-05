Conserva i resti del bambino in frigorifero dopo il rifiuto dell’ospedale

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 31 maggio 2022) Come riporta il Guardian, a Londra è stata avviata un’indagine per far luce sul comportamentoLewisham, che non avendo letti disponibili ha costretto Laura Brody a partorire da sola, a casa sua, e il personale del pronto soccorso si è poi rifiutato di prendere idel. Laura Brody e il suo partner, Lawrence White, entrambi 39 anni, erano stati rimandati a casa dall’University Hospital Lewishamche gli era stato detto che avrebbero dovuto aspettare sette giorni per un letto in sala parto, quando hanno scoperto che ilnon aveva più battito cardiaco. Brody, che aveva già avuto un aborto spontaneo in passato, ha detto alla stampa che le era stato “esplicitamente” detto dal personaleche non c’era possibilità che partorisse il suo ...