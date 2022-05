Barbara De Santi attacca Ida e Riccardo: “Lei non ha mai capito nulla” (Di martedì 31 maggio 2022) Con Isabella Ricci che si è sposata e Gemma Galgani sottotono, la vera protagonista del ‘Trono Over’ di Uomini e Donne adesso è Ida Platano. Adesso Riccardo Guarnieri ha fatto il suo comeback nel programma e si è riaccesa la fiamma con la dama, i due però continuano a passare il tempo a litigare più che a cercare di ricostruire il loro rapporto. Ma c’è un volto storico dal dating show mariano che ha stroncato questa “coppia” e si tratta dell’iconica Barbara De Santi. L’ex dama su Instagram ha pubblicato una foto di Riccardo ed Ida ed ha scritto: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo“. Barbara De Santi ha anche condiviso la riflessione di una sua follower che ha messo in dubbio la buona fede di Ida. Quanto manchi ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022) Con Isabella Ricci che si è sposata e Gemma Galgani sottotono, la vera protagonista del ‘Trono Over’ di Uomini e Donne adesso è Ida Platano. AdessoGuarnieri ha fatto il suo comeback nel programma e si è riaccesa la fiamma con la dama, i due però continuano a passare il tempo a litigare più che a cercare di ricostruire il loro rapporto. Ma c’è un volto storico dal dating show mariano che ha stroncato questa “coppia” e si tratta dell’iconicaDe. L’ex dama su Instagram ha pubblicato una foto died Ida ed ha scritto: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo“.Deha anche condiviso la riflessione di una sua follower che ha messo in dubbio la buona fede di Ida. Quanto manchi ...

