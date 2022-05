Mi Ami, Francesco De Leo rivela: “Calcutta mi ha tirato un pugno” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tutto al Mi Ami Festival di Milano L’accusa è pesante e arriva dai canali social di Francesco De Leo, artista classe 1991 nato in Liguria ma che da anni vive a Milano. Il cantate, attraverso la propria pagina Instagram ha svelato di essere stato aggredito dal collega Calcutta. Quest’ultimo, stando a De Leo, gli avrebbe sferrato un pugno. Non solo il cantante ha rincarato la dose dicendo come Calcutta sua una persona violenta e abbia tentato di aggredire una sua amica. Calcutta, nome di battesimo Edoardo D’Erme è uno degli artisti principali della scena indie italiana. I due hanno così partecipato all’ultima edizione del Mi Ami che ha sempre luogo al Magnolia di Milano. Per il momento non è arrivata nessuna replica da Calcutta. Leggi anche: Giovanni Truppi esce il brano “Mia” con ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tutto al Mi Ami Festival di Milano L’accusa è pesante e arriva dai canali social diDe Leo, artista classe 1991 nato in Liguria ma che da anni vive a Milano. Il cantate, attraverso la propria pagina Instagram ha svelato di essere stato aggredito dal collega. Quest’ultimo, stando a De Leo, gli avrebbe sferrato un. Non solo il cantante ha rincarato la dose dicendo comesua una persona violenta e abbia tentato di aggredire una sua amica., nome di battesimo Edoardo D’Erme è uno degli artisti principali della scena indie italiana. I due hanno così partecipato all’ultima edizione del Mi Ami che ha sempre luogo al Magnolia di Milano. Per il momento non è arrivata nessuna replica da. Leggi anche: Giovanni Truppi esce il brano “Mia” con ...

