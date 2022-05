Martorelli: “Non voglio pensare a un Milan senza Maldini e Massara” (Di lunedì 30 maggio 2022) L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del Milan e, in particolare, della lungimiranza di Paolo Maldini e Frederic Massara Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) L'operatore di mercato Giocondoha parlato dele, in particolare, della lungimiranza di Paoloe Frederic

Advertising

gino_martorelli : #McCulloch fondò la visione del cervello come macchina logico-matematica fornendo base neurofisiologica al giudizio… - Martorelli_26 : @MatteoSorrenti Ammesso venga, per me lozano ha sempre dato il meglio (chiamiamolo meglio??) di se, a sinistra, ovvi… - gino_martorelli : @Vinc_Cund non lo conoscevo, grazie! - FcInterNewsit : Martorelli: 'Dybala? Credo che andrà all'Inter se non penserà all'aspetto economico' - TUTTOJUVE_COM : Martorelli: 'Se Dybala penserà all'aspetto economico non giocherà in Italia. Altrimenti sarà dell'Inter' -