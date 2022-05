Hong Kong: Xi riceve nuovo leader, 'da Cina piena fiducia' (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il leader in pectore di Hong Kong John Lee, assicurandogli che ha la "piena fiducia del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha supervisionato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino ilin pectore diJohn Lee, assicurandogli che ha la "del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha supervisionato la ...

Advertising

iconanews : Hong Kong: Xi riceve nuovo leader, 'da Cina piena fiducia' - GiovaBasile : RT @MassimoFaggioli: curioso di vedere quando la chiesa cattolica in Cina (non Hong Kong) avrà un suo cardinale - MassimoFaggioli : curioso di vedere quando la chiesa cattolica in Cina (non Hong Kong) avrà un suo cardinale - PsyMat : @heather_parisi @barbarab1974 Penso che il Ministero e in generale tutti i medici se ne faranno una ragione se Heat… - KattInForma : Il Mondo Insieme, 29 maggio 2022 - Panama, Hong Kong, Valle Grana e la Francigena -

Hong Kong: Xi riceve nuovo leader, 'da Cina piena fiducia' Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il leader in pectore di Hong Kong John Lee, assicurandogli che ha la "piena fiducia del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha supervisionato la stretta sul movimento democratico dell'ex colonia britannica dopo le proteste ... William Goh, il primo cardinale di Singapore In un eventuale conclave sarebbe l'unica presenza di origine cinese, dopo che il cardinale John Tong, vescovo emerito di Hong Kong, ha raggiunto il limite d'età due anni fa. La reazione della Chiesa ... Agenzia ANSA Cina, i gestori temono un nuova fiammata dell'inflazione Mercoledì 1 giugno e domenica 5 riaprono Shanghai e Pechino, la prima dopo mesi di lockdown. I mercati stanno festeggiando, ma 540 gestori interpellati nel sondaggio Bloomberg MLIV Pulse frenano l'ent ... Ex capo sicurezza John Lee assumerà guida città il primo luglio PECHINO, 30 MAG - Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il leader in pectore di Hong Kong John Lee, assicurandogli che ha la "piena fiducia del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha su ... Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il leader in pectore diJohn Lee, assicurandogli che ha la "piena fiducia del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha supervisionato la stretta sul movimento democratico dell'ex colonia britannica dopo le proteste ...In un eventuale conclave sarebbe l'unica presenza di origine cinese, dopo che il cardinale John Tong, vescovo emerito di, ha raggiunto il limite d'età due anni fa. La reazione della Chiesa ... Hong Kong: Xi riceve nuovo leader, 'da Cina piena fiducia' - Ultima Ora Mercoledì 1 giugno e domenica 5 riaprono Shanghai e Pechino, la prima dopo mesi di lockdown. I mercati stanno festeggiando, ma 540 gestori interpellati nel sondaggio Bloomberg MLIV Pulse frenano l'ent ...PECHINO, 30 MAG - Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il leader in pectore di Hong Kong John Lee, assicurandogli che ha la "piena fiducia del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha su ...