Charles Leclerc è un concentrato di rabbia e frustrazione | “Così | no!”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il ritiro in Spagna da primo per un problema meccanico della sua vettura. Il grave errore del muretto Ferrari che lo ha fatto attendere ai box nel cambio gomme, simultaneo, di Carlos Sainz. Il monegasco, da primo, si è ritrovato al quarto posto vedendo sfumare, in un solo attimo, tutto il grande lavoro svolto tra il venerdì ed il sabato.è undial termine del Gran Premio di Monaco, il casalingo per il ferrarista che sognava di trionfare davanti al pubblico amico.è incredulo: “Assurdo, fa male…” “Fa male. Quando abbiamo il passo non possiamo permetterci di chiudere in quarta posizione. Avevo sei, sette secondi di vantaggio. Stavo gestendo il gap su chi mi inseguiva. Fa davvero male, soprattutto ...