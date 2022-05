Al Gran Premio di Montecarlo c'è Briatore in posa con tutte le sue donne (Di lunedì 30 maggio 2022) Al Gran Premio di Montecarlo c'era anche Flavio Briatore, imprenditore dal passato importante nella Formula 1. Briatore era con le donne più importanti nella sua vita privata: Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell. La foto, postata sul suo account Instagram, che li ritrae tutti insieme sorridenti, abbracciati e felici sta facendo impazzire i follower. Briatore è stato legato a Naomi Campbell dal 1998 al 2003. Con Heidi Klum Briatore nel 2014 ha avuto la figli Leni, che non ha mai riconosciuto, e lei oggi 18enne è protagonista di diverse cover di riviste internazionali con la mamma. L'italiana Elisabetta Gregoraci, convolata a nozze con l'imprenditore nel 2008 in un matrimonio da favola: dal loro amore è nato Nathan Falco. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Aldic'era anche Flavio, imprenditore dal passato importante nella Formula 1.era con lepiù importanti nella sua vita privata: Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell. La foto, postata sul suo account Instagram, che li ritrae tutti insieme sorridenti, abbracciati e felici sta facendo impazzire i follower.è stato legato a Naomi Campbell dal 1998 al 2003. Con Heidi Klumnel 2014 ha avuto la figli Leni, che non ha mai riconosciuto, e lei oggi 18enne è protagonista di diverse cover di riviste internazionali con la mamma. L'italiana Elisabetta Gregoraci, convolata a nozze con l'imprenditore nel 2008 in un matrimonio da favola: dal loro amore è nato Nathan Falco.

