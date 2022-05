Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 10:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Viabilità DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO PER QUANTO RIGUARDA LE AUTOSTRDE DELLA Regione LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VA DI MALAFEDE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO IN DIREZIONE OSTIA SI PROCEDE A RILENTO SUL LITORALE RomaNO TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO IN E NTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBLIC RICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ZONA PEDONALE QUINDI SONO PREVISTE DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS DI ZONA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022)DEL 29 MAGGIOORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO PER QUANTO RIGUARDA LE AUTOSTRDE DELLALA CIRCONE RISULTA REGOLARE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VA DI MALAFEDE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO IN DIREZIONE OSTIA SI PROCEDE A RILENTO SUL LITORALENO TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO IN E NTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBLIC RICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ZONA PEDONALE QUINDI SONO PREVISTE DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS DI ZONA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI ...

