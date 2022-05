Ultime Notizie – Peste suina, nel Lazio i casi salgono a 15 (Di domenica 29 maggio 2022) “salgono a 15 i casi positivi di Peste suina sui cinghiali. Quattordici nell’area perimetrata romana e uno a Rieti a Borgo Velino. I servizi veterinari delle Asl proseguono nell’attività di monitoraggio e controllo. Attendiamo la perimetrazione della nuova zona rossa nel reatino”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) “a 15 ipositivi disui cinghiali. Quattordici nell’area perimetrata romana e uno a Rieti a Borgo Velino. I servizi veterinari delle Asl proseguono nell’attività di monitoraggio e controllo. Attendiamo la perimetrazione della nuova zona rossa nel reatino”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

