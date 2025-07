Come ha fatto Ginger Minj di Drag Race a perdere 71 chili | Ho preso Zepbound abbinato a una dieta da 1200 calorie

Ginger Minj, star di RuPaul’s Drag Race All Stars 10, ha condiviso il suo straordinario percorso di trasformazione: con l’aiuto di ZepBound, una dieta da 1200 calorie e un impegno costante, ha perso oltre 70 kg. La sua storia è un esempio di determinazione e coraggio, un percorso che l’ha portata a riprendere in mano la propria vita e a superare le sfide della salute. Continua a leggere per scoprire come ha raggiunto questo incredibile risultato.

Ginger Minj, star di RuPaul’s Drag Race All Stars 10, ha raccontato di aver perso oltre 70 kg grazie a un farmaco, un piano alimentare rigoroso e tanto lavoro su sé stessa: “Prima ero prediabetica e prendevo farmaci per la pressione, oggi sono rinata”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

