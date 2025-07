IT-Wallet conterrà ancora più documenti e sarà usato per accedere ai servizi pubblici online

L’IT Wallet si appresta a diventare un alleato sempre più potente per i cittadini italiani, conservando documenti e facilitando l’accesso ai servizi pubblici online. Con due decreti ancora in bozza, questa piattaforma promette di espandere le sue capacità, offrendo, tra le altre cose, la consultazione di dati come Isee, titoli di studio e iscrizioni scolastiche. Scopri come questa innovazione cambierà il modo di interagire con la pubblica amministrazione.

Due decreti ancora in bozza ma che daranno più capacità all'IT-Wallet, compresa la futura possibilità di consultare dati come Isee, titoli di studio e iscrizioni scolastiche.

