La fuga choc di Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, ha sconvolto Bologna. Dopo la laurea, il giovane si è dileguato senza lasciare tracce, facendo emergere dubbi sulla fiducia riposta nel patrigno, che ha confessato di aver creduto fosse “giusto essere solidali”. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione dei detenuti e sulla sicurezza nelle istituzioni. La vicenda rimane avvolta nel mistero e in continua evoluzione.

Bologna, 7 luglio 2025 – Vanno avanti senza sosta le indagini sulla fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, alla Lanterna Azzurra dove morirono 6 persone, e che dopo la cerimonia di laurea all'università di Bologna, giovedì scorso, ha fatto perdere le tracce non rientrando più nel carcere della Dozza dove era detenuto. Il patrigno del giovane evaso ha parlato al Tgr della Rai: “Mi sembrava giusto essere affiancati da un poliziotto, qualcuno, almeno in borghese o in divisa, che ci seguisse. Pensare di mandare un soggetto di quel tipo da solo, con noi che poi comunque non riusciamo a gestirlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La fuga choc dopo la laurea, il patrigno sull’evasione a Bologna: “Sbagliato fidarsi di lui”

