Garlasco la difesa di Sempio sull’impronta 33 | È sudore non sangue

Garlasco torna sotto i riflettori, questa volta con una sorprendente svolta nella vicenda di Chiara Poggi. La difesa di Andrea Sempio mette in discussione l'interpretazione dell’impronta 33, trovata sul muro della scala. Luciano Garofano e Luigi Bisogno sostengono che si tratti di sudore, non di sangue, contestando le conclusioni dei periti della procura. Ma cosa implica questa nuova ipotesi?

L’impronta 33, uno degli elementi centrali nella riapertura del caso di Garlasco, trovata sul muro della scala che porta alla cantina dov’è stato trovato il corpo di Chiara Poggi, sarebbe sudore e non sangue. È questa la tesi dei consulenti della difesa di Andrea Sempio, Luciano Garofano e Luigi Bisogno. I due esperti hanno contestato le conclusioni dei periti della procura parlando di un «pregiudizio interpretativo». Sarebbero, hanno spiegato, «interferenze murarie», cioè segni del muro e non strutture papillari. Come spiegato da TgCom24, i consulenti della difesa sono certi che si tratti di sudore e hanno contestato anche la correttezza della sovrapposizione dell’impronta. 🔗 Leggi su Lettera43.it