Lampedusa tutto sequestrato | fermato il veliero Nadir

In un episodio che evidenzia le complessità delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo, il veliero Nadir di Resqship è stato nuovamente sequestrato dalle autorità italiane dopo aver salvato 59 migranti esausti al largo di Lampedusa. La vicenda solleva importanti domande sulla gestione degli sbarchi e sulle sfide umanitarie in questa cruciale frontiera. Si conclude così un capitolo che mette in luce le tensioni tra salvataggio e normativa, facendo riflettere sull’attuale scenario migratorio.

Il veliero Nadir di Resqship è stato nuovamente sottoposto a fermo dalle autorità italiane dopo aver sbarcato 59 persone nel porto assegnato di Lampedusa. Lo riferisce la stessa Ong tedesca. Nadir aveva seguito venerdì una staffetta di soccorso con Sea watch e Seabird e preso a bordo tutte le persone da una barca di legno. I migranti erano disidratati ed esausti dopo essere partiti da Zuwarah, dalle coste della Libia, due giorni prima. Si tratta del secondo stop in un mese. "Non ci è permesso salpare - accusa la Resqship - perché facciamo ciò che l' Unione europea si rifiuta di fare: proteggere la vita dei popoli in mare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lampedusa, "tutto sequestrato": fermato il veliero Nadir

