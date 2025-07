Marco Fioravanti chi è il sindaco di Ascoli Piceno

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, conquista il cuore dei cittadini con un impressionante indice di gradimento del 70%. Laureato nel 1983 e alla guida della sua città dal 2019, ha dimostrato di saper ascoltare e rappresentare le esigenze della comunità. Riconfermato nel 2024 con il 73,9% dei voti, la sua carriera politica è un esempio di successo e ascolto. Ma quali sono i segreti dietro questa affermazione travolgente?

Con un indice di gradimento del 70 per cento, Marco Fioravanti è stato incoronato dal Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore come il sindaco più amato d’Italia. Classe 1983, ascolano, è alla guida della sua città dal 2019, quando fu eletto al ballottaggio con una coalizione di centrodestra. Nel 2024 è stato riconfermato al primo turno con il 73,9 per cento dei voti. La carriera politica di Marco Fioravanti. Marco Fioravanti (Imagoeconomica). Laureato in Scienze politiche e in Management pubblico, prima della politica ha lavorato sette anni alla catena di montaggio. La sua carriera politica è iniziata da giovane in Alleanza Nazionale, di cui nel 2009 era stato dirigente provinciale, per poi passare a Fratelli d’Italia nel 2014, anno in cui era stato eletto presidente del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lettera43.it