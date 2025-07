Scomparsa a 18 anni a Carovigno | cosa sappiamo su Mariia Buhaiova trovato bigliettino

La scomparsa di Mariia Buhaiova, ragazza ucraina di 18 anni, ha sconvolto la costa brindisina. L'ultimo avvistamento, catturato da una telecamera, la mostra mentre si allontana dal villaggio turistico Meditur di Carovigno. La comunità e le autorità sono in piena mobilitazione, attivando ricerche a tappeto per ritrovarla. La speranza è che questa vicenda trovi presto un lieto epilogo, prima che il mistero si intensifichi.

Scomparsa Mariia Buhaiova, attivate ricerche a tappeto sulla costa brindisina. La Puglia si mobilita per ritrovare Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa nel pomeriggio di venerdì 4 luglio dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove si trovava per uno stage. L’ultima immagine certa arriva da una telecamera di sorveglianza interna alla struttura ricettiva: la mostra mentre si allontana da sola lungo un sentiero laterale, in direzione della complanare adiacente alla Strada Statale 379, nei pressi della riserva naturale di Torre Guaceto. Le ricerche sono state attivate immediatamente e coordinate dalla Prefettura di Brindisi, con il coinvolgimento di carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e squadre cinofile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa a 18 anni a Carovigno: cosa sappiamo su Mariia Buhaiova, trovato bigliettino

In questa notizia si parla di: scomparsa - mariia - buhaiova - anni

Scomparsa Carovigno: ricerche in corso per la 18enne Mariia, sparita dal villaggio turistico Meditur - Una giovane vita scompare nel nulla a Carovigno: Mariia, 18enne ucraina impegnata in uno stage presso il villaggio Meditur, è sparita venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina.

#mariia buhaiova, ragazza di 18 anni scomparsa a Brindisi: lo stage al villaggio turistico, la partenza programmata e le ricerche.... Vai su X

Mariia Buhaiova ha appena compiuto 18 anni: è svanita nel nulla, indagini in corso Vai su Facebook

Il mistero di Maria, la ragazza di 18 anni scomparsa dal villaggio turistico alla fine dello stage: ricerche anche in mare; Cosa sappiamo sulle ricerche di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino dopo lo stage; Mariia Buhaiova scomparsa a Carovigno vicino Brindisi, la 18enne era in Italia per uno stage al Meditur.

Mariia Buhaiova scomparsa a Brindisi, in camera trovati passaporto e cellullare: si è allontanata da sola e ha imboccato un sentiero - Un bigliettino con alcuni numeri di telefono, il passaporto e il cellullare: sono questi alcuni degli effetti personali trovati dai carabinieri nella stanza ... Riporta msn.com

Mariia, la studentessa scomparsa in Puglia: trovati cellulare, passaporto e un biglietto con numeri di telefono - Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, ma l’ipotesi prevalente resta quella di un allontanamento volontario ... Scrive dire.it