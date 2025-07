Treviglio estate di cantieri | 540mila euro per strade e marciapiedi

Treviglio si prepara a un’estate all’insegna dei cantieri, con oltre 540mila euro destinati a migliorare le strade e i marciapiedi della città. Un investimento significativo che porterà a interventi di manutenzione straordinaria in diversi quartieri, contribuendo a rendere Treviglio più sicura e accessibile. I lavori, che partiranno entro la fine di luglio, rappresentano una grande opportunità per il rinnovamento urbano e il benessere dei cittadini.

Treviglio. I lavori partiranno entro la fine di luglio. Al via un'estate all'insegna dei cantieri: l'amministrazione comunale ha annunciato interventi per oltre mezzo milione di euro destinati alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in diversi quartieri della città. Il pacchetto complessivo ammonta a 540mila euro: 350mila saranno coperti da Habita Srl, nell'ambito della convenzione urbanistica del Piano Integrato "Ex Baslini", mentre i restanti 190mila euro verranno investiti direttamente dal Comune. I primi cantieri interesseranno le arterie principali e saranno avviati in estate per limitare i disagi alla circolazione.

