Lutto nella musica il cantante trovato senza vita così

Una tragica perdita ha colpito il settore musicale, scioccando fan e colleghi. Un artista di fama, riconosciuto per la sua lunga carriera e il forte impegno nella scena musicale americana, si è morto lo scorso venerdì 4 luglio. L'uomo, 47 anni, era stimato per il suo stile schietto e la sua coerenza, qualità che gli avevano garantito un posto di rilievo nel panorama musicale. La notizia è stata inizialmente divulgata da un amico intimo, anch'egli attivo nel mondo musicale, che ha utilizzato i social media per esprimere il suo dolore e condividere la tragedia. Leggi anche: Bomba d'acqua e allagamenti in Italia: frana investe due auto È morto Young Noble, il collaboratore di Tupac si è tolto la vita a 47 anni.

