Sebastiano Esposito Inter la Fiorentina è bloccata dagli esuberi | si complica la cessione

Il mercato dell’Inter si fa sempre più incerto per Sebastiano Esposito, al centro di un intreccio tra esuberi e richieste di mercato. La Fiorentina, interessata a rinforzare l’attacco, sembra pronta a fare sul serio, ma le complicazioni legate agli esuberi nerazzurri rischiano di rallentare la trattativa. La situazione si rivela complessa, ma il futuro di Esposito potrebbe presto trovare una nuova collocazione, con la Viola che non ha ancora mollato la presa.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe presto sbloccarsi, con la Fiorentina che si è fatta avanti per l'attaccante classe 2002 dell' Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore ha il gradimento della società viola, che è alla ricerca di un nuovo attaccante da aggiungere al proprio reparto offensivo. Sebastiano Esposito, che ha un contratto con i nerazzurri in scadenza tra un anno, sarebbe pronto a trasferirsi a Firenze, ma l'Inter difficilmente accetterà una formula di prestito.

