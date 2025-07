Bayesian analisi dei consulenti | Entrata acqua nello scafo prima della tempesta veliero inclinato di 15 gradi all’arrivo del vento

Scopri come l'analisi bayesiana dei consulenti svela i segreti nascosti dietro l'inclinazione del veliero e l'ingresso d'acqua prima della tempesta. Secondo l’avvocato Mario Bellavista, tutto indica che il problema potrebbe derivare da una via d’acqua o da una chiusura tardiva dei portelloni di poppa, lasciando intuire che l’acqua fosse già dentro lo scafo del Bayesian prima dell’arrivo del vento. Un’analisi che apre nuove prospettive sulla gestione delle emergenze in mare.

Secondo l'avvocato Mario Bellavista, l'inclinazione potrebbe essere stata causata o da una via d'acqua oppure da una chiusura tardiva dei portelloni di poppa, quando ormai l'acqua aveva già invaso i compartimenti interni "L'acqua era già nello scafo del Bayesian" prima che la tempesta colpiss.

