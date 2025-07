Beatrice Lorenzini il giovane naso più sensibile d’Italia

Beatrice Lorenzini, il giovane e sensibile naso d’Italia, si distingue per la sua straordinaria capacità di catturare le sfumature delle fragranze. Con il suo brand Lorenzini Parfum, che condivide con il fratello Filippo, trasforma l’arte della profumeria in un’esperienza unica e autentica. La sua sensibilità, paragonabile a quella di un musicista, rende ogni creazione un capolavoro di stile indipendente e innovazione. Scopri come nasce una fragranza attraverso gli occhi di questa promettente stella del settore.

(Adnkronos) – Come nascono le fragranze? Lo sa bene Beatrice Lorenzini che usa il suo naso come un musicista il suo orecchio, e il suo è il più efficace e giovane d’Italia. Con il suo brand Lorenzini Parfum, che gestisce insieme al fratello Filippo, Beatrice unisce, con perfetto equilibrio, lo stile indipendente della nicchia, con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Beatrice Lorenzini, il giovane naso più sensibile d’Italia

In questa notizia si parla di: lorenzini - beatrice - giovane - naso

Beatrice Lorenzini, il giovane naso più sensibile d’Italia; Beatrice Lorenzini, naso profumiere più giovane d'Italia: «Nelle fragranze di nicchia i giovani cercano un’esperienza artistica che va oltre l'oggetto; Scrivere col Naso con Beatrice Lorenzini.

Beatrice Lorenzini, il giovane naso più sensibile d'Italia - Lavora sulle formule a mano, con penna e taccuino, come un sommelier di fragranze e di ricordi ... Lo riporta adnkronos.com

Sonia Lorenzini: "Sono caduta dal letto, con il naso nel muro!" - YouMedia - Sonia Lorenzini racconta l'incidente che le è successo: “Ero preoccupatissima per il mio naso, sembravo un koala ma il naso non era rotto per fortuna”. Riporta youmedia.fanpage.it