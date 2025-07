Messi in Arabia Saudita | l’Al-Ahli avvia le trattative Secondo L’Équipe il club saudita è tornato alla carica per il campione del mondo il cui contratto con l’Inter Miami scade a dicembre

Il mondo del calcio è in fermento: Lionel Messi potrebbe presto lasciare l’Inter Miami per approdare in Arabia Saudita. L’Al-Ahli ha avviato trattative ufficiali, riaccendendo le speranze di un trasferimento sorprendente. Questa indiscrezione, riportata da L’Équipe, potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio internazionale e aprire un nuovo capitolo nella carriera del campione mondiale. La domanda ora è: il re del calcio sceglierà davvero di cambiare continente?

Messi si trasferisce in Arabia Saudita? L’Al-Ahli ha avviato le trattative di mercato. Secondo L’Équipe, il club saudita è tornato alla carica per lui. Un’indiscrezione che ha del clamoroso e che potrebbe ridisegnare la mappa del calcio mondiale. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano francese L’Équipe, il club saudita dell‘Al-Ahli avrebbe avviato le discussioni per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Messi in Arabia Saudita: l’Al-Ahli avvia le trattative. Secondo L’Équipe, il club saudita è tornato alla carica per il campione del mondo, il cui contratto con l’Inter Miami scade a dicembre

