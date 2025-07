Igor Protti tifosi sotto l' ospedale con uno striscione | lui scoppia in lacrime

Il cuore pulsante del tifoseria si è riunito con affetto sotto l'ospedale Santa Chiara di Pisa, dove Igor Protti lotta contro una grave malattia. Lo striscione che recita "Nel bene, nel male, nella lotta. Forza Protti" ha commosso il calciatore, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Un gesto di solidarietà che dimostra quanto l'ex attaccante sia ancora nel cuore di tutti i suoi tifosi, pronti a sostenerlo in ogni momento.

