Wimbledon Cobolli ancora avanti ma Cilic accorcia le distanze sul risultato 6-4 6-4 6-7 | attesi Sonego e Sinner

Il torneo di Wimbledon si infiamma con tutte le sorprese e le emozioni che solo il grande tennis sa offrire. Mentre Cobolli continua a sorprendere, Cilic riduce le distanze sul risultato, e l’attesa cresce per Sonego e Sinner, protagonisti degli ottavi di finale. È una storica giornata per il tennis italiano, con tre azzurri ancora in corsa nel prestigioso torneo londinese. Il futuro del tennis tricolore si scrive ora: non perdetevi gli aggiornamenti!

Oltre a Flavio Cobolli, sono impegnati oggi agli ottavi di finale di Wimbledon anche Lorenzo Sonego e Jannik sinner. È la prima volta nella storia del tennis italiano che tre azzurri arrivano a disputare il quarto turno a Londra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Cobolli ancora avanti, ma Cilic accorcia le distanze sul risultato 6-4, 6-4, 6-7: attesi Sonego e Sinner

In questa notizia si parla di: wimbledon - cobolli - sonego - avanti

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

Wimbledon, oggi Sinner sfida Dimitrov agli ottavi: «Mi aspetto una partita difficile». In campo anche altri due azzurri: Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mai tanti italiani erano andati così avanti ai Championships Vai su Facebook

#SuperSportNews! #Wimbledon #Sinner #Cobolli e #Sonego avanti tutta; #F1 #SilverstoneGP lampo #Verstappen, la #Ferrari si butta via; #TourDeFrance maledizione #Ganna; #MondialeperClub il quadro delle #semifinali. Vai su X

Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego; Wimbledon, Cobolli-Cilic 6-4, 6-4, 6-7, 3-4: la diretta. In palio i quarti di finale; LIVE Wimbledon, Cobolli-Cilic 6-4 6-4 6-6(4-5). Alle 15.30 c'è Sonego-Shelton.

Da Sinner a Sonego, a Wimbledon è l’Italian day. Ma il movimento femminile fatica - Tre italiani agli ottavi di finale di Wimbledon, tutti in campo oggi per quello che è un vero e proprio manifesto del movimento tennististico italiano. Segnala msn.com

Wimbledon: in campo Cilic-Cobolli 1-2 (4/6, 4/6, 7/6), si gioca il quarto set: 4-3 DIRETTA - Cobolli alla battuta annulla due palle break al croato che si conquista una terza opportunità ai vantaggi che poi spreca in rete. Si legge su ansa.it