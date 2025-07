Metodi fascisti sequestrata la sede di Avanguardia Torino

Uno sguardo all’ombra del passato riemerge con forza: la sede di "Avanguardia Torino" è stata sequestrata dai carabinieri del Ros, nell’ambito di un’indagine che mira a contrastare forme di propaganda e istigazione di matrice fascista e nazista. La vicenda pone ancora una volta il tema della memoria storica e della lotta contro i rigurgiti di ideologie pericolose. È fondamentale restare vigili e informati sui segnali di intolleranza e discriminazione.

La sede di via Tibone del movimento “Avanguardia Torino” è stata sequestrata dai carabinieri del Ros, nell’ambito di un’indagine su iniziative ritenute di “esaltazione” dei principi e dei metodi del fascismo e del nazismo. L’accusa è di “associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” e violazione della legge . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Metodi fascisti”, sequestrata la sede di Avanguardia Torino

