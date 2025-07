Allegri non dimentica il suo passato bianconero | Juve? Ringrazio tutti per gli otto anni trascorsi lì in particolare lui con cui sono legato

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan, non dimentica il suo passato bianconero. Dopo otto anni di successi alla Juventus, il tecnico esprime gratitudine e rispetto per quel periodo, mentre si prepara a scrivere un nuovo capitolo in rossonero. Le sue parole sono un mix di riconoscenza e determinazione, testimoniando quanto il suo legame con la Juve abbia lasciato un segno indelebile. Ora, con entusiasmo, Allegri è pronto a rilanciare il Milan.

Allegri parla di Juve alla sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan. Le sue parole sono piene di gratitudine. Massimiliano Allegri torna in pista, questa volta da allenatore del Milan. Dopo il suo lungo periodo di permanenza tra le fila della Juve, in cui ha fatto incetta di numerosi trofei, il tecnico livornese ha una missione: risollevare i rossoneri dopo una stagione decisamente fallimentare. Malgrado le tante voci indiscrezioni da altri campionati, Allegri ha deciso di accettare l'offerta del Milan, che gli ha posto un primo compito importante: cercare di qualificarsi alla prossima Champions League.

