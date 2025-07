Quando Lucrezia mi disse che sperava in un incidente Ferrucci con Lante della Rovere presenta Non sai cos’è successo…

Quando Lucrezia Lante della Rovere mi confidò la sua speranza di evitare un incidente con Ferrucci prima di un debutto, non potevo immaginare quanto questa tensione rappresentasse il peso delle sue emozioni. La paura di andare in scena è un sentimento condiviso da molti attori, e Alessandro Ferrucci ha scelto di raccontare questa esperienza al Paper Fest, portando alla luce le sfide invisibili dietro le quinte del teatro.

" Lucrezia Lante della Rovere un giorno mi chiama e mi dice 'domani debutto a teatro, uno spettacolo al quale tengo tanto, sono un pochino tesa'. Non avevo colto che fosse un eufemismo. Vado a casa sua per un'intervista, mi guarda e mi dice: 'Spero di fare un incidente con il motorino". A raccontare "la paura di andare in scena " di tanti attori e attrici è Alessandro Ferrucci, che ha presentato " Non sai cos'è successo. " a Paper Fest, la seconda edizione della rassegna della casa editrice di SEIF, Paper First. "Tale era il terrore, il panico di andare in scena, che poi è anche il motore che manda avanti gli attori per recitare.